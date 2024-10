AargauTopSport-Events: Zwei Jubiläen, eine Premiere und ein Teilnehmerrekord

Das Volleyball Final4-Turnier des Nachwuchses, das erstmals zu den «AargauTopSport»-Events zählte, war ein voller Erfolg.

Bild: Andreas Beckmann

Die sieben Aargauer Sport Highlights, die zur Vereinigung der wichtigsten Sportevents «AargauTopSport» gehören, lockten auch in diesem Jahr viele Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Spitzenathletinnen und Spitzenathleten aus dem In- und Ausland an. Dennoch haben die Organisatoren mit einigen Herausforderungen zu kämpfen.

Mit dem Hallwilerseelauf ist die diesjährige «AargauTopSport»-Saison zu Ende gegangen. Und wie: Bei der 50. Ausgabe des traditionellen Laufsport Highlights rund um den Hallwilersee konnten die Organisatoren mit 10’229 Läuferinnen und Läufern einen neuen Teilnehmerrekord vermelden. Zudem gewann bei der Elite der Männer mit dem Marathon-Olympiateilnehmer Tadesse Abraham ein ganz grosser Name der Schweizer Laufsportszene. Doch nicht nur die Organisatoren des Hallwilerseelaufs hatten Grund zur Freude, auch die weiteren Veranstalter der Vereinigung der wichtigsten Aargauer Sportevents ziehen ein positives Fazit.

Sieg der Weltnummer eins und Vertragsverlängerung

So zum Beispiel das Curlingturnier Baden Masters, das im August traditionellerweise den Saisonauftakt der Elite bildet. «Das Turnier war so gut besetzt wie schon lange nicht mehr. Das Finale war hochspannend und wurde erst mit dem letzten Stein im Zusatzend entschieden», blickt OK-Präsident Christian Hoffmann zurück. Zum ersten Mal gewann mit dem Team Mouat eine Equipe aus Schottland, die mittlerweile den ersten Platz in der Weltrangliste bekleidet.

Auch beim Powerman Zofingen hat man Grund zur Freude. Das diesjährige Langdistanz-Duathlon-WM-Rennen ist tadellos über die Bühne gegangen, so dass der Weltverband „World Triathlon“ die Vereinbarung mit dem Powerman Zofingen um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert hat. «Es sind extrem viele internationale Athletinnen und Athleten nach Zofingen gekommen und haben am anspruchsvollsten Duathlon der Welt teilgenommen. Schon innert kürzester Zeit haben wir mit unseren Videoclips zum Event mehr als 100’000 Aufrufe verzeichnet und so Bilder aus Zofingen in die ganze Welt hinausgetragen», freut sich OK-Präsident Stefan Ruf.

Optimale Kombination im OK

Obwohl das Wetter gleich bei zwei «AargauTopSport»-Events in diesem Jahr nicht wie gewünscht mitspielte – beim Saisonauftakt am Swiss Bike Cup in Gränichen im März und bei zwei von vier Renntagen der Pferderennen Aarau – waren auch diese beiden Veranstalter zufrieden. «Wir hatten spannende Rennen und eine gute Zuschauerkulisse. Auch die Rennstrecke in Gränichen hat sich einmal mehr bewährt», so OK-Präsident Rafael Geiser. Jessica Kessler, die Geschäftsführerin des Aargauischen Rennvereins, hält fest: «Mit fast 25’000 Zuschauenden und einem Gesamtwettumsatz von 285’048 Franken dürfen wir mit der Saison 2024 sehr zufrieden sein. Dank unseres treuen Stammpublikums hatten wir auch bei den beiden Renntagen mit schlechtem Wetter viele Zuschauerinnen und Zuschauer.»

Ein positives Fazit zogen auch die Verantwortlichen der Radsporttage Gippingen, die in diesem Jahr zum 60. Mal ausgetragen wurden. Sieger des Grossen Preis des Kantons Aargau war der Belgier Maxim van Gils.

Zum ersten Mal im Kreis der «AargauTopSport»-Events mit dabei war das Volleyball Final4-Turnier des Nachwuchses, das auf der KEBA in Aarau ausgetragen wurde. Die Feuertaufe haben Stefan Riner und sein Team gemeistert. «Die Athletinnen und Athleten haben das Publikum mit Volleyball der Spitzenklasse begeistert und die Stimmung in der Halle war fantastisch», so Riner, der die gelungene Zusammenarbeit zwischen OK und Volunteers hervorhebt. «Es ist nicht selbstverständlich, einen Anlass dieser Grösse mit einem neuen Team ohne nennenswerte Zwischenfälle durchzuführen.»

Finanzielle Sicherheit als grösste Herausforderung

Trotz der erfolgreichen Premiere sieht Riner für die Ausgabe im kommenden Jahr noch Optimierungspotenzial. «Aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte für diesen Event war die finanzielle Tragbarkeit die grösste Herausforderung. Vor allem der Bereich Infrastruktur hat am stärksten zu Buche geschlagen. Wir werden Optimierungen prüfen.» Auch die Verantwortlichen der weiteren «AargauTopSport»-Events geben an, dass die Suche nach Sponsoren zur Sicherung der Finanzierung der Anlässe die grösste Herausforderung ist. Stellvertretend dazu die Aussage von Powerman Zofingen OK-Präsident Stefan Ruf: «Die Finanzierung einer solchen Veranstaltung ist eine grosse Herausforderung und verlangt vollen Einsatz vom Organisationkomitee. Ich stelle dabei immer wieder fest, dass nicht allen bewusst ist, dass wir diese Aufgabe rein ehrenamtlich übernehmen.»