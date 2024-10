Aline Seiz mit WM-Aufgebot

Zum dritten Mal nach 2002 und 2010 werden die WM-Medaillen im Bahnradsport in der Ballerup Super Arena vergeben. Die Titelkämpfe in Dänemark beginnen am Mittwoch, 16. Oktober, und dauern bis am Sonntag, 20. Oktober.

Swiss Cycling entsendet ein starkes Team zu den Bahn-Weltmeisterschaften in Dänemark. Besonders im Fokus steht Aline Seitz (Buchs) und Michelle Andres (Hägglingen), die als erfahrene Athletinnen für die Schweiz an den Start geht. Die Wettkämpfe in der Ballerup Super Arena bieten für sie und das Team eine spannende Herausforderung. Während in den Massenstartdisziplinen erfahrene Fahrerinnen wie Seitz im Einsatz sind, liegt in der Teamverfolgung der Fokus auf der Vorbereitung neuer Talente für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Für Simon Vitzthum handelt es sich um die Abschiedsvorstellung. Der 29-jährige Rheintaler tritt nach den Weltmeisterschaften zurück und wird in Grenchen die Leitung des Service Course von Swiss Cycling übernehmen. RAN