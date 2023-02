Alterszentrum Sunnmatte und Geschäftsführer Daniel Stauffacher trennen sich nach 10 Jahren

Krisen, neue Herausforderungen und ein wirtschaftlich anspruchsvolles Umfeld haben den Vorstand des Altersheimvereins Kölliken zu einer strategischen und personellen Neuausrichtung bewogen. Der Vorstand des Altersheimvereins Sunnmatte Kölliken und der Geschäftsführer Daniel Stauffacher haben entschieden, das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen per sofort zu beenden. Das schreibt der Vorstand des Altersheimvereins in einer Mitteilung am Montagnachmittag.