Amaretti Manufaktur in Oberentfelden eröffnet

Während 33 Jahren führte das Ehepaar Moosberger mit viel Herzblut seine Bäckerei in Wildegg. Ihre weit bekannte Spezialität, Amaretti in verschiedenen Sorten, wurde zum Verkaufsschlager. Bei einem schweizerischen Backwettbewerb im Jahr 2004 haben diese Amaretti sogar die Goldmedaille gewonnen. Als die Moosbergers per 31. Dezember 2023 in Pension gingen und ihre Bäckerei schlossen, haben Sarah Seifritz und Stefan Stauffer beschlossen, die Produktion der Amaretti zu übernehmen. Die Bäckerin und Konditorin Sarah Seifritz arbeitete die letzten vier Jahre bei den Moosbergers. Zusammen mit ihrem Partner Stefan Stauffer, ebenfalls Bäcker/Konditor, wurden die beiden wochenlang von Willi Moosberger in die geheimen Rezepte und die feine Machart eingearbeitet. Nun durften die beiden am Samstag die Eröffnung der Amaretti Manufaktur an der Industriestrasse 10 in Oberentfelden feiern.