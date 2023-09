Argovia Stars: Brent Reiber bildet jungen Schiedsrichternachwuchs aus

«No Refs – No Game»: Der international erfahrene Schiedsrichter Brent Reiber führte bei den Argovia Stars ehrenamtlich einen Einführungskurs ins Schiedsrichterwesen durch. Bild: ZVG

Was letztes Jahr ein grosser Erfolg war, wurde dieses Jahr wiederholt. Brent Reiber, U9 Trainer bei den Argovia Stars und vor allem international etablierter Schiedsrichter, führte für die Argovia Stars ehrenamtlich einen Einführungskurs ins Schiedsrichterwesen durch.

Brent Reiber, geboren in Canada, hat mit 13 Jahren sein erstes Eishockeyspiel als Schiedsrichter geleitet. Später sind noch über 3000 Spiele dazugekommen. Darunter auch Partien an den Olympischen Spiele in Vancouver, an acht Weltmeisterschaften, sowie über 1100 Spiele in der Schweiz und an 10 Spengler-Cup-Turnieren.

Den Argovia Stars, und vielen anderen Eishockeyvereinen, fehlen jährlich Schiedsrichter. Um diesem Problem entgegenzuwirken hat der Verein beschlossen Einführungskurse in den heimischen Arenen durchzuführen. Dass Brent Reiber als Trainer und Spieler in der Plauschmannschaft Mitglied des Vereins ist, ist für die Argovia Stars ein grosses Glück. Denn der charismatische und erfahrene Schiedsrichter kann nicht nur Regeln und Techniken erklären, sondern auch Anekdoten aus unzähligen Partien aus dem Ärmel schütteln. Unterstützt wurde er im Kurs von Feri Dikk. Mit 79 Jahren ist auch er eine Ikone auf dem Eis. Und auch wenn er schmunzelnd zugibt, dass es seine letzte Saison als Schiedsrichter ist, sieht man ihm jeden Moment an, wie sehr ihm der Eishockeysport am Herzen liegt.

Auch für die Teilnehmer ist so viel Herzblut ansteckend. Meist ist es der Nachwuchs, der sich an die Einsteigerkurse wagt, doch nun nehmen auch die ersten Aktiven teil, denn auch sie wissen: «No Refs – No Game».