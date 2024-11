Argovia Stars: Entscheidung im dritten Drittel

Während der vergangenen Saison musste man sich bei der Beurteilung der Argovia Stars Runde für Runde wiederhlen: Es reicht einfach nicht. Auch in dieser Saison kann man sich Spiel für Spiel wiederholen, nur einfach viel positiver: Das junge Team hält sehr gut mit. Auch bei den Pikes Oberthurgau zeigten die Aargauer ein Spiel auf Augenhöhe. Der Führungstreffer des Heimteams durch Laurel Rohner (11.), konnte Timo Merz noch vor der ersten Sirene wieder ausgleichen (15.). Es kam noch besser: Erneut traf der 21-jährige Merz, dessen Tor jedoch wenig später durch Yanis Müller ausgeglichen wurde. Mit 2:2 ging es ins dritte Drittel und hier harren die Aargauer im wahrsten Sinne ihre «schwachen fünf Minuten. Von Minute 48:49 bis Minute 53:29 trafen die Ostschweizer dreimal, das 5:2 gelang ihnen gar in Unterzahl.

Erfolgreicher war der zweite Aargauer 1.-Liga-Verein: Die Red Lions Reinach konnten auswärts den SC Herisau 3:1 schlagen (Tore: Wyss, Schmid, Boschung). Tage zuvor schafften es die Südaargauer gegen die «Pikes» nach einem 1:6-Rückstand noch ins Penaltyschiessen, das dann aber verloren ging. Am kommenden Samstag, 30. November (17.30 Uhr) spielen die Argovia Stars zu Hause gegen den HC Prättigau-Herrschaft, am Diensteg 3. Dezember (20.15 Uhr) treffen die beiden Aargauer Teams in Aarau zum Derby aufeinander.