Argovia Stars erreichen die Playoffs, die Red Lions müssen in die Relegation

Die Argovia Stars erreichen die Playoffs trotz 4:12-Pleite

Archivbild: RC

Trotz eines 4:12-Debakels gegen den Leader EC Wil, stehen die Argovia Stars in den Playoffs der 1. Liga Gruppe Ost, weil das Spiel der direkten Konkrrenten erst in der Verlängerung entschieden wurde.

Bis zur 40 Minute im Spiel zwischen den Argovia Stars und dem EC Wil bestand durchaus die Möglichkeit, dass die Stars mit einem einfachen Punktgewinn die Qulifikation für die Playoffs aus eigener Kraft hätten schaffen könnten. Doch dann brachen in der Aarauer KEBA alle Dämme und die Ostschweizer führten den Gegner vor, in dem sie im letzten Drittel 8 (!) weitere Tore bis hin zum 4:12 erzielten. Die höchste Klatsche für die Argovia Stars in dieser Saison (Die zweitchöchste Niederlage resultiert aus dem 3:9 im Vorrundenspiel gegen das gleiche Team). Als sich die Argovia-eigene Niederlage abzeichnete, blieb nur noch die Hoffnung auf das Direktduell der Verfolger.

Und tatsächlich: Trotz der haushohen Niederlage reicht das Resultat den Hauptstädtern, um den 8. Platz zu halten. Weil es nämlich im Duell zwischen den direkten Verfolgern keinen Sieger nach 60 Minuten gab, konnten weder die Red Lions Reinach noch der EHC Wallisellen punktemässig mit den Argovia Stars gleichziehen. Das war lange nicht klar, denn in Reinach ging es schon den ganzen Abend hoch zu und her: 1:0 – 1:1 – 1:2 – 2:2, so die Zischenresultate – und in der 47. Minute gelang den Reinachern gar der 3:2-Führungstreffer. Zu diesem Zeitpunkt wären die Reinacher auf einem Playoff-Platz gewesen, dür die Argovia Stars wäre die Saison an diesem Abend mit dem Ligaerhalt beendet worden. Doch es folgte ein Doppelschlag der Zürcher: Das 3:3 und das 3:4 fielen binnen 30 Sekunden – nun waren die Walliseller punktgleich mit den Argovia Stars.

Die Argovia Stars konnten mit Blick aus der Ferne jedoch zuversichtlich sein, denn selbst bei einem knappen Walliseller Sieg, standen diese mit dem deutlich schlechteren Torverhältnis da. Dass die Red Lions Reinach drei Sekunden vor Schluss noch der 4:4-Ausgleich gelang, war aus Argovia-Sicht nicht mehr von Relevanz. Es hat aber die Entscheidung um die Belegung der Plätze 9 und 10 in die Overtime der Direktbegegnung verschoben. In dieser kassierten die Walliseller in der Verlängerung zwar eine Strafe, doch wussten das die Reinacher nicht auszunutzen. Es kam noch schlimmer: Im Penaltyschiessen setzen sich die Gäste durch – für den EHC Wallisellen ist die Saison damit, auf Platz 9 liegend, zuende. Die Red Lions müssen, wie schon der HC Luzern, in der Relegation um dem Verbleib in der 1. Liga spielen. – RC

Resultate:

Argovia Stars – EC Wil 4:12 (1:3, 2:1, 1:8)

Red Lions Reinach – EHC Wallisellen 4:5 (1:0, 1:2, 2:2, 0:1)

Schlussrangliste 1. Liga Gruppe Ost (alle 20 Spiele) 1. EC Wil 55, 2. EHC Burgdorf 40, 3. GDT Bellinzona 38, 4. SC Rheintal 31, 5. SC Herisau 30, 6. HC Prättigau-Herrschaft 29, 7. Pikes EHC Oberthurgau 25, 8. Argovia Stars 24, 9. EHC Wallisellen 23, 10. Red Lions Reinach 22, 11. HC Luzern 13.