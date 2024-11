Argovia Stars gewinnen in der Overtime

142 Zuschauer sahen eine über weite Strecken ausgeglichene Partie, in der es viele Chancen zu beklatschen gab. Ein Pfostenschuss für Herisau im 1. Drittel, ein Pfostenschuss für die Argovia Stars im 2. Drittel und einige Paraden der beiden Schlussmänner führten aber dazu, dass es nach 40 Minuten noch immer 0:0 stand. Erst im dritten Drittel machte das Heimteam klar, dass es als Sieger aus dieser Partie gehen wollte, auch wenn die Gäste aufgrund der Tabellenlage leicht zu favorisieren waren. Dies gelang mit viel Disziplin, denn bemerkenswert ist, dass die Argovia Stars nur drei kleine Strafen kassierten – allesamt in den ersten 9 Spielminuten, zwei davon wegen Spielverzögerung. Danach holten sich nur noch die Gäste Strafen ab, die allerletzte mit Folgen.

Denn diese letzte Strafe kassierte Herisaus Marco Stierli, als die Uhr noch 25 Sekunden in der regulären Spielzit anzeigte. Der Verteidiger beklagte sich bei den Schiedsrichtern sichtlich erregt, vielleicht auch, weil er wusste, was dies Strafe bedeutet: Die Argovia Stars konnten nämlich in Übezahl in die Verlängerung starten. Michael Schmerda, über das ganze Spiel hinweg einer der aktivsten Aargauer, wurde nach exakt 43 Sekunden vom Timo Merz an der blauen Linie angespielt und diesmal fand sein Schuss den Weg ins gegnerische Tor.