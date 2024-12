Argovia Stars Siegreich in Luzern

Das erste Drittel begann rasant, als Michael Schmerda (3:04) die Argovia Stars mit 1:0 in Führung brachte. Der HC Luzern glich jedoch in Überzahl aus, als Nando Bürli (14:34) eine Vorlage von Nicolas Odermatt und Lars Bieri verwandelte. Mit einem 1:1 ging es in die erste Pause.