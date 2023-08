«Argoviarena»: Indoorsport- und Eventhalle soll heutige Schachenhalle ersetzen – Finanzierung durch Mantelnutzung  

Die heutige Schachenhalle wurde 1969 eröffnet und weist einen hohen Sanierungsbedarf von rund 20.0 Millionen Schweizer Franken aus. Mit der Argoviarena soll am gleichen Standort ein zeitgemässer Ersatz geschaffen werden. Durch die geplante Mantelnutzung mit Eigentumswohnungen könnte die Halle querfinanziert und für einen symbolischen Franken in die Betriebsgesellschaft überführt werden. «Die Sanierung der Schachenhalle ist seit Jahren Thema. Mit der Argoviarena könnte eine attraktive Indoorsport- und Eventhalle realisiert werden, welche ohne einen Steuerfranken finanziert und zur ersten kantonalen Adresse wird» bemerkt Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker.

Argoviarena soll zur ersten Hallenadresse im Kanton Aargau werden

Die geplante Arena ist für den Leistungsindoorsport sowie Events ausgelegt und peilt eine überregionale Strahlkraft an. Sie dient beispielsweise der langfristigen Sicherstellung des Handballsports auf höchster nationaler Ligaebene im Kanton Aargau. «Die Argoviarena ist essentiell für die Sicherung und Weiterentwicklung des Handballsports auf höchster nationaler Ebene im Aargau», meint Marco Porta, Vizepräsident des HSC Suhr Aarau. Die Nutzung für weitere Indoorsportarten wie Basketball, Volleyball, Hallenfussball und Unihockey sowie als Eventlocation für Konzerte, grössere Generalversammlungen, Kongresse und Festveranstaltungen mit der entsprechenden Infrastruktur und Hospitality-Angeboten wie Bar, Catering und einer VIP-Zone ist ebenfalls vorgesehen. Auch die bisherigen Schulnutzungen bleiben erhalten. Die Sektion Sport des Kantons Aargau begrüsst die Initiative für eine multifunktionale Sport- und Eventhalle aus Sicht des Aargauer und des nationalen Sports ebenfalls sehr.

Grosses Entwicklungs-Knowhow aus der Pilatus Arena

Die Projektinitiantin Halter AG verfügt aus dem Projekt Pilatus Arena in Kriens (LU) über die entsprechende Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung einer solchen Event- und Spitzensportstätte mit Wohnen als Mantelnutzung. Die sich im Bau befindliche Pilatus Arena mit einer Arenakapazität von 4’500 Plätzen wird mit Eröffnung im Herbst 2025 zu den attraktivsten Indoorsport- und Eventstätten der Schweiz gehören und ist für die ganze Zentralschweiz bedeutsam. Das für die Argoviarena angedachte Finanzierungsmodell wurde bei der Pilatus Arena bereits erfolgreich umgesetzt.

Machbarkeit soll Fakten für das weitere Projektvorgehen schaffen

In der ersten Projektphase soll geklärt werden, welche Grundstücke für die Mantelnutzung Wohnen in Frage kommen und welche zonenplanerischen Massnahmen dafür allenfalls erforderlich sind. Weiter sollen die Eckwerte für die Abgabe der Grundstücke im Baurechtsmodell sowie die rechtlichen und planerischen Vorgaben für den politischen Entscheidungsprozess aufgezeigt werden. Sobald diese Fragen geklärt sind, kann über das weitere Vorgehen entschieden werden. Andreas Campi, Geschäftsführer bei Halter Entwicklungen, selber in Suhr wohnhaft, meint dazu: «Die Argoviarena birgt eine riesige Chance für die Stadt und Region Aarau, eine topmoderne Sport- und Eventstätte zu erhalten, ohne dass die öffentliche Hand finanzielle oder Realisierungs-Risiken übernehmen muss. Wir sind hochmotiviert, die Argoviarena voranzubringen!»