Auf Probefahrt ausserorts mit 196 km/h geblitzt

Mit einem Lasermessgerät führte die Kantonspolizei Aargau am Montagvormittag, 20. November 2023, auf der Bachstrasse zwischen Holziken und Kölliken eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf dieser Ausserortsstrecke sind 80 km/h erlaubt. Gegen elf Uhr erfasste der Polizist am Messgerät einen Wagen, der mit 196 km/h in Richtung Kölliken fuhr. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 111 km/h.