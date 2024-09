Podiumsgespräch «Schule, wie weiter?»

Die Vorlage zur Diskussion der Vorstellungen und Meinung zur Schule in der Zukunft lieferte Regierungsratskandidatin Martina Bircher (Aarburg) mit einem Zehnpunkte-Plan. Sie will etwa fremdsprachige Schüler separieren, weiterhin an Noten festhalten und die handwerklichen Fächer aufwerten. Das sorgt für Gesprächsstoff. Der stellvertretende Blick-Chefredaktor Rolf Cavalli wird als Moderator die drei Regierungsratskandidaten Martina Bircher, Ruth Müri und Beat Flach in die Mangel und ihnen auf den Zahn fühlen. Der Anlass findet am Morgen des Samstags, 14. September um 09.30 Uhr statt. Anschliessend wird ein Apéro offeriert und es besteht die Möglichkeit für persönliche Gespräche. Die überparteiliche Veranstaltung ist öffentlich und die Bezirksparteien Kulm laden herzlich dazu ein. msu