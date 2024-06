Nachhaltigkeit und Regionalität vereint

Wer mit Holz baut, setzt auf Nachhaltigkeit. Dies war einer der vielen positiven Gründe, weshalb die Roel von Rotz AG ihren Neubau des Wohn- und Gewerbehauses an der Hauptstrasse in Holziken aus Schweizer Holz anfertigen liess. Für den Neubau wurden rund 515 m3 Holz verbaut, in welchem rund 376 Tonnen CO2 gebunden und somit für Jahrzehnte der Atmosphäre entzogen sind. Das gebundene CO2 entspricht der Menge, welche 74 in der Schweiz lebende Personen in einem Jahr produzieren. Das in Holziken verbaute Holz wuchs innert 32 Minuten in den Schweizer Wäldern nach oder auf den Wald im Aargau heruntergerechnet, in knapp 30 Stunden.