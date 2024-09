Schule: Miteinander oder separiert? – Lösungen sind komplex

Bei den Regierungsratswahlen am 20. Oktober geht es im Wesentlichen um die Frage, wer den abtretenden Bildungsdirektor Alex Hürzeler ersetzen wird. Die Bisherigen haben sich hinter vorgehaltener Hand geoutet, ihre Departemente weiterführen zu wollen.

So geht es bei der Meinungsbildung bei der Ersatzwahl auch um Fragen zur Bildung. Steckt das Aargauer Schulwesen in einer Krise, führt der Mangel an Lehrkräften zum Kollaps, ist die integrative Schule tatsächlich gescheitert und überhaupt: Wie soll es mit der Schule weitergehen?