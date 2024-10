Unter Beobachtung von Trainerinnen und Helfenden: Auch auf dem Trainingsfeld war Konzentration gefragt.

Bild: RC

Passionierter Pferdesport

In Holziken fand am vergangenen Wochenende einer der beliebten Hallenconcours statt. Im Minutentakt zeigten die Reiterinnen und Reiter, was sie mit Ihren Tieren zu leisten im Stande sind. Das Rahmenprogramm versprach derweil Gemütlichkeit.