Auge in Auge mit Insekten aus dem Amazonas

Bei 30 Grad unter dem Sonnenschirm einen kühlen Drink geniessen und sich gelegentlich im Meer abkühlen – so stellen sich wohl viele ihre Traumferien vor. Wenn Bähram Alagheband auswählen darf, dann wählt er stundenlanges Ausharren bei 100% Luftfeuchtigkeit und 30 Grad im Regenwald. Genau das hat der Tierfotograf und -filmer 2022 während zwei Monaten in Peru, Ecuador und Costa Rica gemacht. Mit seiner Kamera war er auf der Suche nach spannenden Insekten-Geschichten.

«Es gibt Ameisen, die mithelfen können, Schnittwunden beim Menschen zu heilen. Oder Käferlarven, die sich mit dem eigenen Kot einreiben – und das ist ihr Überlebensstrategie.» Diese und andere Geschichten hat Bähram Alagheband in Lateinamerika zusammengetragen und in Fotos und Videos festgehalten. In einer Multimedia-Show erzählt er einerseits von seinen spannendsten Begegnungen und andererseits was in am meisten gefordert hat.