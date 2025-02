Eine Verwechslung von Gas- und Bremspedal führte in Aarau zu einem Unfall mit zwei Verletzten und einem zerstörten Schaufenster eines Juweliers.

Bild: KAPO

Autofahrer (82) verwechselte die Pedale und krachte in Schmuckladen

Am Ziegelrain in Aarau verwechselte ein Automobilist vor einem Zebrastreifen die Bremse mit dem Gaspedal, beschleunigte und donnerte in ein Verkaufsgeschäft. Zwei Personen wurden verletzt.