Basketball-Highlight in der Schachenhalle Aarau – Nati-Frauen kämpfen um EM-Ticket

Die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft der Frauen steht vor zwei entscheidenden Spielen in der EM-Qualifikation. Am 6. Februar, 19.30 Uhr, und am 9. Februar, 16.00 Uhr, empfängt das Team von Nationaltrainer François Gomez in der Schachenhalle Aarau die Auswahl Montenegros und Bosniens. Mit zwei Siegen könnten die Schweizerinnen ihren Traum vom EuroBasket 2025 am Leben halten – und Aarau erlebt dabei eine Premiere.