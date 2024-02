Baugesuch für Brandschutzmassnahmen im Telli-Hochhaus eingereicht

Der Kanton Aargau ist Stockwerk-Eigentümer des Telli-Hochhauses in Aarau. Rund drei Viertel der Mitarbeitenden des Departements Finanzen und Ressourcen (DFR) nutzen aktuell die Büroräumlichkeiten oberhalb des Telli-Einkaufzentrums. Um die Brandschutzeinrichtungen dem aktuellen Stand der Technik anzupassen, sind verschiedene Sanierungsarbeiten nötig. Durch gezielte Massnahmen beim Tragwerk soll insbesondere der Schutz der Rettungskräfte im Ereignisfall noch besser sichergestellt werden.

Regelmässige Kontrolle der Brandschutzeinrichtungen

Eigentümer sind grundsätzlich in der Pflicht, die Brandschutzeinrichtungen in ihren Gebäuden instand zu halten und regelmässig zu überprüfen. Insbesondere in grossen Gebäuden, wie Hochhäusern, könnten die Konsequenzen im Ernstfall bei Versagen der Brandschutzeinrichtungen erheblich sein. Deshalb nimmt der Kanton seine Verantwortung als Eigentümer wahr und legt grossen Wert auf die vorschriftsmässige Wartung, Überprüfung und Ergänzung der bestehenden Brandschutzanlagen.