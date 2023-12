Baukurs des Modellflugvereins: Selber ein Flugmodell bauen

Dennoch lässt sich dies nicht mit dem Erlebnis vergleichen, wenn das erste selbstgebaute Modell abhebt und in die Luft steigt. Nachdem die Fertigmodelle lange den Markt dominierten, zeichnet sich in letzter Zeit wieder eine starke Rückkehr zum traditionellen Modellbau aus Holz ab. Auch für die Einsteigerklasse gibt es hier diverse Modelle, die mit einem Elektromotor betrieben werden können und nach kurzer Schulung selbständig geflogen werden können.

Der Modellflugverein Schöftland bietet ab Freitag, 23. Februar 2024, in seinem Baulokal bei der Ludothek Schöftland wieder einen mehrteiligen Baukurs an. Der Kurs richtet sich an handwerklich einigermassen begabte Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Wir werden einen Segelflieger mit Elektromotor in Holzbauweise bauen, der nach ca. 10 Abenden (jeweils am Freitag 18.30 – 21.00 Uhr) flugbereit sein wird. Im Preis von 550 Franken sind das Modell mit zwei Flugakkus, die Fernsteuerung und ein Akku-Ladegerät enthalten. Der Baukurs selbst wird ehrenamtlich durch Mitglieder des Modellflugvereins Schöftland durchgeführt. Eine Betreuung der Jugendlichen nach dem Kurs ist ebenfalls sichergestellt. Es hat im Verein bereits ein paar Jugendliche, die sich auf dem Flugplatz in Staffelbach zum gemeinsamen Fliegen treffen. Nähere Auskünfte erteilt gerne Adrian Hunziker (adi.hunzi@quickline.ch).