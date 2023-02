BC Alte Kanti Aarau: Nah dran am ersten Sieg in der NLA

Die erste Damenmannschaft des BC Alte Kanti Aarau (BC AKA) punktete am vergangenen Samstag besonders im ersten Viertel gut gegen die Rivalinnen aus Pully. Lang sehnte sich der BC AKA nach dem ersten Sieg. Die erste Halbzeit liess zu hoffen, dass der erste Sieg auch erfolgen würde. Die Aarauerinnen dominierten zu Beginn des Spiels und konnten auch ohne Stammspielerin Katja Wasser zeigen, dass die Fortschritte in den vergangenen Monaten kein Zufall waren.

Teils konnte das Aarauer Team einen Vorsprung von 16 Punkten halten. Erwähnenswert ist der Auftritt von Profispielerin Diata Tening, welche mit 15 Punkten sowie 11 Rebounds wieder vollen Einsatz zeigte. Während der BC AKA bis zum Ende des dritten Viertels die Oberhand über die Partie hielt, drückten die Gegnerinnen im letzten Viertel auf das Gaspedal und wendeten das Blatt kurz vor Spielende. Das vierte Viertel verlor der BC AKA mit 11 zu 28 Punkten. Nach dem geglückten Start in das Spiel ist die knappe Niederlage am Ende umso schmerzhafter (Endstand 57:63). Die nächste Chance bietet sich den Aarauerinnen am kommenden Samstag im nächsten Heimspiel um 13.30 Uhr in der Sportanlage Telli.