Beachvolleyball: Heidrich/Dillier weiter auf Erfolgskurs

Da in einem Jahr die Olympiade in Paris stattfindet, sind sehr viele Teams auf der World Tour unterwegs und wollen Punkte sammeln, um an diesem sportlichen Highlight dabei zu sein. Adi Heidrich und Leo Dillier müssen sich bei vielen Turnieren erst durch die Qualifikation kämpfen, was jedes Mal viel Energie und Nerven kostet. Anfang Juli am Heimturnier in Gstaad konnten sie leider nicht ihr ganzes Können zeigen und verpassten den Einzug ins Hauptfeld. Besser lief es Mitte Juni im lettischen Jurmala und einen Monat später in Edmonton (Kanada). Mit starken Auftritten überstanden sie die Qualifikationsmatches und konnten gegen etablierte Teams Siege im Hauptfeld feiern. Erst in den Achtelfinals wurden sie gestoppt, aber freuten sich mit dem 9. Rang über ein Top-Ten-Resultat. «Wir werden seit dieser Saison vom polnischen Trainer Lukasz Fijalek trainiert und sind sehr zufrieden mit ihm», erklärt Dillier. «Mit ihm arbeiten wir sehr viel auf der technischen Seite. Er ist sehr akribisch und pocht auf jedes kleinste Detail. Ich bin überzeugt, dass es eben diese kleinen Feinheiten sind, die uns den Erfolg bringen werden.»