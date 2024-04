Volley Schönenwerd verteidigt den Schweizermeister-Titel

In der Playoff-Finalserie der Männer kann sich Volley Schönenwerd im fünften und entscheidenden Spiel gegen Volley Amriswil vor über 1200 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 3:1 (25:18,17:25, 25:20, 26:24) durchsetzen. Somit jubeln die Solothurner nach der letzten Saison zum zweiten Mal in Folge über den Gewinn des Schweizermeistertitels. Nach der Silbermedaille im Supercup gegen Chenôis Gèneve Volleyball und der Silbermedaille im Mobiliar Volley Cup Final gegen Volley Amriswil, holen sich die Solothurner nun also Gold in der Meisterschaft.