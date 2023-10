Bereuters grosse Spontanvorstellung

Nur Bereuter gelang die Titelverteidigung. Der Betriebsleiter der Regionalschiessanlage Lostorf in Buchs wollte auf seinem Heimstand nicht antreten, weil er zuvor zwei Wochen krank gewesen war. Im Laufe des Tages liess sich der Buttwiler aber zu einer Teilnahme bewegen. Er entschied sich, in der Kategorie A1 (freie Waffen) mit dem Standardgewehr und 6-mm-Munition anzutreten. «Ich schiesse zwar lieber mit dem Stutzer, aber heute hatte ich nur mein Standardgewehr hier, mit dem ich CISM-Wettkämpfe geschossen habe», erklärte der Altinternationale.

45 Zehner in Serie

Für Druck sorgte ein anderer Altinternationaler. Jürg Luginbühl, der sich in den letzten Jahren als starker Kleinkaliberschütze zeigte, bewies auch auf die 300-m-Distanz sein Können. Der Bettwiler schoss 594 Punkte, was in früheren Jahren auch schon zum Titel gereicht hatte. Bereuter nahm die Challenge an. Zwar suchte er bis zum 15. Schuss die ideale optische Einstellung an seinem Gewehr, aber nach einem dritten Neuner folgten 45 Zehner in Serie, womit er das Topresultat von 597 Zählern hinlegte.

Die beindruckten Schützenkolleginnen und -kollegen spendeten begeistert Applaus und gratulierten dem nach wie vor besten Aargauer 300-m-Schützen respektvoll. «Das Licht war zu Beginn grell, und ich musste die richtige Optik finden, danach passte es jedoch perfekt», schilderte Bereuter seinen Einstieg mit drei Verlustpunkten.