Schöftler Frauen-Team fährt an die Radball WM nach Bremen

In mehreren Vorbereitungstrainings, diversen Leistungstests sowie einigen Qualifikationspielen galt es, Punkte für eine Teilnahme an der von der UCI (internationaler Radsport-Verband) organisierten WM zu sammeln. In ihrem letzten Spiel musste sich das Schöftler Team Chételat/Suter gegen die Spielgemeinschaft Pfungen/Winterthur antreten. Nach einer ausgezeichneten ersten Halbzeit, die mit einer 2:0 Führung der Schöftler Frauen endete, musste man im zweiten Spielabschnitt das Gegentor zum 2:1 hinnehmen. Aber auch dieser knappe Vorsprung blieb nicht bis zum Ende des Spiels bestehen. Rund 15 Sekunden vor dem Abpfiff kassierten die Schöftlerinnen wegen eines kleinen, aber entscheidenden taktischen Fehlers noch den Ausgleich. Dies war gleichbedeutend mit der Tatsache, dass Chételat/Suter die Schweiz in Bremen lediglich als Ersatzmannschaft vertreten dürfen. Dies, obschon man während der gesamten Qualifikationskampagne eine stetige Leistungssteigerung der Schöftler Mannschaft konstatieren konnte.

Einmaliges Erlebnis garantiert

Auf die Frage, was die Rolle der Ersatzmannschaft für die beiden Schöftler Frauen bedeute, antwortet Melissa Chételat: «Als Ersatzmannschaft müssen wir jederzeit bereit sein, für eine Spielerin einzuspringen, wenn sie sich während des Turniers verletzen sollte. Falls die Torhüterin nicht mehr weiterspielen kann, wird diese durch Valerie ersetzt. Verletzt sich die Angreiferin, muss ich in Hosen.» Eine der beiden Spielerinnen der Schweizervertretung (Pfungen/Winterthur) muss also zwingend auf dem Spielfeld sein. Es darf nicht die ganze Mannschaft ersetzt werden. Eine Auswechslung ist lediglich bei einer Verletzung gestattet. «Obschon wir nur als Ersatzmannschaft nach Bremen fahren, ist es für uns eine riesige Freude, an vorderster Front dabei zu sein, auch wenn wir allenfalls gar nicht zum Einsatz kommen», sind sich die beiden Spielerinnen einig. Die einmalige Gelegenheit, internationale Luft schnuppern zu können, wird das Team sicher auch spielerisch und taktisch weiterbringen. An der WM werden, neben den Schweizerinnen, Mannschaften aus Deutschland, Österreich, Tschechien und Japan teilnehmen.