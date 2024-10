Kathrin Stirnemann wird Nationaltrainerin Mountainbike Frauen

Die am vergangenen Dienstag 35 Jahre alt gewordene Kathrin Stirnimann übernimmt den Bereich «Mountainbike Nationalteam Frauen» von Edi Telser, der bisher auch das Strassen-Team der Frauen betreute. Unterstützt wird die Aargauerin in den Nachwuchskategorien von Léna Mettraux; die Waadtländerin mit Vergangenheit auf dem Bike und auf der Bahn stiess nach Beendigung ihrer neu zum Trainerstab von Swiss Cycling. Die neue Nationaltrainerin MTB Frauen blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück: Als Mitglied des Racing Club Gränichen gewann sie 2007 als 18-Jährige den Juniorinnen-Schweizermeister-Titel und holte EM-Gold im Cross-Country. Ein Jahr später wurde sie Vize-Europameisterin in der U23-Kategorie. Als Profi feierte sie ihre grössten Erfolge im «Cross-Country Eliminator»: Von 2014 bis 2017 wurde Stirnemann zweimal Weltmeisterin und holte drei EM-Titel. Ab 2020 widmete sich die Gränicherin vermehrt der aufkommenden Sportart E-Mountainbike und feierte auch in dieser Disziplin Erfolge. Bereits vor dem aktuellen Engagement war Kathrin Stirnemann für das Nationalteam tätig: Aktuell ist sie Nationaltrainerin MTB XCO U19 Frauen und Assistentin bei den U23 Frauen. Diese Funktionen wird sie auch in Zukunft wahrnehmen. RC