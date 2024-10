Zu leichter Spaziergang zum 3:0

Auswärts ist der FC Aarau eine Macht. In fünf Auswärtsspielen verlor er als einziges Team der Liga noch kein einziges Mal und sieht sich nun auch in der Gesamttabelle auf dem Vormarsch. Das Spiel in Schaffhausen ist derweil schnell erzählt: Dem FCA reichte eine starke erste Spielhälfte um aus den fünf hochkarätigen Chancen drei Tore zu erzielen. Nicola Gjorgjev spielte jeweils den letzten Pass, oder holte den Penalty heraus, der zum zwischenzeitlichen 2:0 führte. Schaffhausen, unter dem Aargauer Trainer Ciriaco Sforza, war in keiner Sekunde des Spiels in der Lage, dem Gegner Paroli zu bieten.