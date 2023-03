Bettina Hauri macht Kunst ohne Namen, aber mit Aussagekraft

Grossformatige, in Grautönen gehaltene Werke beeindrucken durch ihre ornamentale und abstrakte Art. Mit Pinsel und Spachtel weiss Bettina Hauri umzugehen. Dass sie die ganze Acrylfarbenpalette beherrscht, beweist das im Sitzungszimmer der Landolfi Group hängende Bild, abgestimmt in blauer und roter Farbgebung. Inspirationen holt sich die junge Künstlerin aus der Natur und ihrer traumhaften Vorstellungskraft.

Das Beherrschen von Farben und Strukturen erlernte Bettina Hauri in kurzer Zeit per Excellence. Bettina Hauri ist eine Künstlerin mit ungewöhnlichem Werdegang und Werken von Aussagekraft. Unterstützung erhält die autodidaktische Künstlerin in Sachen Maltechnik von Dieter Hauri. Der Inhaber eines Malergeschäfts versteht sich auf die Gestaltung von Innen- und Aussenwänden, und kann seine ganze Erfahrung an sie weitergeben.