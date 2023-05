Barbara Borer-Mathys organisierte den Bundesratsanlass in Holziken und freute sich sehr, dass Albert Rösti den Weg nach Holziken fand. Bilder: RAN

Bildgalerie vom Bundesratsbesuch von Albert Rösti in Holziken

Bundesrat Albert Rösti (SVP) besuchte am Mittwoch, 17. Mai, Holziken. 400 Gäste freuten sich auf die Rede «ihres» Bundesrates in der Mehrzweckhalle. Der Chef des UVEK (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation) fühlte sich sichtlich wohl und erläuterte, in welchen Bereichen es den Hebel nun anzusetzen gilt. Dass er als Bundesrat nun einen «anderen Hut» trägt, verstanden alle. Dass er weiterhin «100 Prozent SVP» sei, erfreute sie und gab spontanen Applaus.