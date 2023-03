Blumen für die Kunst 2023: Mehr als 16’000 Personen haben die Ausstellung gesehen

Der Frühling ist die perfekte Zeit für Blumen für die Kunst. Nach der Verschiebung in den Sommer letztes Jahr hat das zahlreiche Publikum sich erfreut gezeigt, dass die Ausstellung wieder im März programmiert werden konnte. Bereits zum neunten Mal fand Blumen für die Kunst im Aargauer Kunsthaus statt. Etwas mehr als 16’000 Personen haben sie gesehen. Die Betrachtung von Blumeninterpretationen im Dialog mit ausgewählten Kunstwerken aus der Sammlung des Museums bleibt ein starker Anziehungspunkt für Kunst- und Floristikinteressierte.

Dass die Begeisterung auch 2023 wieder ungebrochen sein würde, zeichnete sich für das Aargauer Kunsthaus und «Flowers To Arts» anhand der guten Zahlen des Online Vorverkaufs schon vor der Ausstellung ab. lnnerhalb der sechs Tage vom 7. -bis 12. März haben etwas mehr als 16’000 Besuchende «Blumen für die Kunst» gesehen. Damit kehrt die Ausstellung zu den Publikumszahlen vor der Pandemie zurück und übertrifft die Erwartungen des Aargauer Kunsthauses und des Vereins «Flowers To Arts» für 2023. Dank der Zeitfenster konnte der Publikumsstrom auch bei hohem Aufkommen besser gelenkt werden und durch den sehr gut genutzten Vorverkauf verkürzten sich die Wartezeiten beim Einlass.



Das anwesende Publikum nahm sich viel Zeit für die Sinneswanderung durch das Kunsthaus und genoss die Ausstellung und die frühlingshafte Atmosphäre in den Räumen des Museums. Die herausragenden Blumengestalterinnen und -gestalter interpretierten die Werke aus der Sammlung des Kunsthauses mit ihren Kreationen teilweise noch in winterlicher Kargheit, aus der mehr und mehr die Vorboten des Frühlings in allen Farben durchbrachen und das Publikum überraschten, inspirierten oder auch nachdenklich machten.