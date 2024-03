Blumen für die Kunst 2024: Der Frühling beginnt im Kunsthaus

Bereits mit der ersten Ausstellung im März 2014 wurde klar, dass «Blumen für die Kunst» im Aargauer Kunsthaus ein Publikumsmagnet ist. Seither sind beinahe zehn Jahre vergangen. Zehn Jahre, in denen der Frühling in Aarau zwei Wochen früher Einzug hält und tausende Besuchende bestaunen können, wie Floristinnen und Floristen Werke aus der Sammlung des Aargauer Kunsthauses interpretieren. «Blumen für die Kunst» spannt den Bogen zwischen Kunst und Floristik und sorgt für überraschende Blickwinkel in der Kunstbetrachtung. In der Jubiläumsausgabe zum 10-Jährigen werden 14 neue florale Interpretationen gezeigt. Zudem erschien ein Buch, das über 120 vergangene Werke wieder aufleben lässt. Mehrere Essays aus der Perspektive von Kunst und Floristik gewähren einen Blick in die Machart und Entstehung der beliebten Ausstellung.