Brems- und Gaspedal verwechselt: Senior (79) schoss mit BMW durch den Garten des Nachbarn

Der Selbstunfall ereignete sich am Mittwoch, 22. Mai 2024, um 15.30 Uhr, an der Storchenhofstrasse in Schlossrued. In diesem Wohnquartier manövrierte der 79-Jährige seinen Wagen aus einer Hauseinfahrt und verlor dabei die Herrschaft. Der BMW schoss durch den Garten eines Nachbarhauses, brachte dessen Vordach zum Einsturz und kam auf einer Stützmauer verkeilt zum Stillstand.