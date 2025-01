Höhepunkt war die Neujahrsansprache

Eine Erfrischung für Alt-Feuerwehrkommandant Ueli Sommerhalder (l.) überreicht von Gemeindeammann Martin Goldenberger.

Bild: ST

Seit Jahren ist es in Schlossrued Tradition, dass man sich zum Neujahrsapéro in der Aula des Schul- und Gemeindehauses trifft. Zur Unterhaltung spielten die Musikgesellschaft Schmiedrued, unter der Leitung von Sebastian Smolyn, sowie einzelne Tambouren, die schlagkräftige Einlagen lieferten.

Das reichhaltige Apéritiv-Buffet, liebevoll zusammengestellt von den Teams «Chäsilade» und «Rufer-Metzg», war von Anfang an eröffnet. Im Vordergrund stand die Rede des Gemeindeammanns, welcher auch gleich auf die kulinarischen Genüsse hinwies mit den Worten: «Wir sind alle vollgefressen, uns geht es gut!» Das sei nicht immer so gewesen. Martin Goldenberger verwies auf das Buch «Hungerland», das beschreibt, wie damals junge, arbeitslose Menschen etwas Geld zugesteckt bekamen, damit sie Richtung Amerika auswanderten. Vielen ist es gelungen, dort Fuss zu fassen, andere sind verschollen, ein paar kehrten auch wieder zurück. «Heute haben wir fast zuviel von allem!»



Erfreut habe er festgestellt, dass der Kanton Aargau der freiheitlichste Kanton ist, obwohl man auch hier fast nichts mehr darf. Darauf folgen Liechtenstein, das ausnahmsweise in dieser Sparte zur Schweiz zählt, und Appenzell Ausserrhoden. Mit Betrübnis habe er die Geschichte über «Sugus» in Zürich verfolgt, das alles andere als «es süesses Täfeli» sei. In alten Mehrfamilienhäusern wird den Alteingesessenen kurzerhand gekündigt, um noblen Wohnraum für reiche Leute zu schaffen. Den Armen wird genommen, damit die Reichen noch reicher werden. Magdeburg war das Schlagwort der Woche. «Wer trägt nur so viel Hass in sich? Und wir sind dagegen machtlos!»



Angesprochen wurden auch die Kohäsionszahlungen. Offenbar muss man in Europa mitmachen. Aber um richtig dabei zu sein, kostet es und Millionen. Er sei gespannt auf die Abstimmung. «Mer send do und bliibe do», man kann uns nicht aus Europa werfen. Trump nennt er einen ’elenden Drecksack‘, aber offenbar wisse er, wie Wirtschaft geht, und darum haben ihn wohl die Amerikaner gewählt. Provokativ will er den Panama-Kanal zurück erobern und Grönland einverleiben. So ist Trump.

Zurück zum Dorfgeschehen

«Wir pochen nicht auf Wachstum in unserer Gemeinde, und doch wachsen wir moderat. 2022 zählten wir 857 Einwohner, 2024 waren es 893, und es wird so weiter gehen. 27 neue Wohnungen sind in Planung. Allerdings happert es dort noch, wo mitten im Dorf das Baugerüst steht. Der Wirtschaft sieht er dank fallender Zinsen positiv entgegen, aber: «me weiss jo nie!»

Da Roger Hofmann ab sofort neuer Feuerwehrkommandant ist, verabschiedete er Ueli Sommerhalder mit einer Büchse Quöllfrisch. Ihm sei wohl inzwischen ein grosser Stein vom Herzen gefallen. Mitteilen konnte Martin Goldenberger auch, dass sich alle Gemeinderatsmitglieder einer Wiederwahl stellen. Auch er hänge noch eine Runde dran, dies sei dann jedoch definitiv die letzte.

Dann hiess es «Bühne frei» für die Musikgesellschaft und die Tambouren, und schon bald wurde auch das Dessert aufgefahren. ST

Emeli hätte eigentlich im Duett spielen sollen. Da ihr Partner jedoch ausfiel, zeigte sie eindrücklich, was sie drauf hat.

Bild: ST