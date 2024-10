Bunte Auswahl an Äpfeln und Produkten

Seit Jahren wird in Schlossrued der «Öpfeltag» durchgeführt, und er hat bisher noch nichts an Attraktivität verloren. Zeitweise hätte man fast auf den Köpfen der Besucher gehen können. Für den Gastrobetrieb war es dieses Jahr eine besondere Herausforderung, denn die Wetterprognosen waren alles andere als einladend. Wider Erwarten war es bereits am Morgen recht sonnig, wenn auch kühl, und der Regen blieb aus bis zum späten Nachmittag. Wie soll man da planen, dass nicht zuletzt Kiloweise Reste zurück bleiben? Wer zu spät bestellte, hatte deshalb oft das Nachsehen, trotz breitem Angebot durch das Gasthaus zum Storchen, dem Schmettebeizli und der Rufer Catering Metzg. Selbst der Fleischsuppe wurde offenbar übermässig zugesprochen. Aber nicht nur die Mägen wurden zum grossen Teil gefüllt werden, sondern auch die Einkaufstaschen. Und wer auf dem Nachhauseweg an der alten Käserei vorbeiging, konnte sich hier noch eine heisse Käseschnitte aus der antiken Militärholzofen oder etwas Süsses zum Kaffee geniessen.