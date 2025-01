Spektakel mit grosser Show

Nach der gelungenen Premiere am vergangenen Samstag, besteht noch am kommenden Freitag- und Samstagabend die Möglichkeit das Turnspektakel zu erleben. Die Schlossrueder Turnfamilie ist gross und vielseitig. Vom Mukiturnen bis zu den Kunstturnern der höchsten Klasse sind die Präsentationen auf sehr hohem Niveau. Als attraktives Zugpferd ist natürlich der international anerkannte Kunstturner Florian Langenegger mit dabei. Ihm eifern vor allem die jüngsten Fans nach und wollen so rasch als möglich ein hohes Niveau erreichen, denn ihr Vorbild führt ihnen vor, dass mit hartem Training und Durchhaltewille alles möglich ist.

Klein und Gross – einfach Spitze

Am Anfang erscheint jedoch die Feuerwehr, eine ganze Anzahl entzückende Muki-Kinder auf winzigen Feuerwehrautos, geleitet von ihren Müttern. Grosse Klasse allgemein sind die Darbietungen der Kunst- und Geräteturnenden. Den Langenegger-Effekt spürt das Publikum auch bei den Mixed Jugi, sowohl bei den Minis als auch bei den Maxis. Der STV Damen brilliert am Stufenbarren und bei attraktiven Tanz- und Akrobatikdarbietungen. Desgleichen der STV Herren, sowohl bei temperamentvollen Reigen als auch an den Geräten. Trotz zu vielen linken Beinen gerät die Frauenriege nie aus dem Takt. Die Männerriege nimmt die «Bettwarenfaberik» Fischer so richtig auf die Schippe. ST