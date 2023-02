BTV Aarau: Drei Nachwuchsteams lösen «Silver Ticket»

Anfang Februar fand der 1. Tag der Nachwuchs-Schweizermeisterschaft (NSM) statt. In je 4 Frauen und Herren Kategorien kämpften die 16 besten Nachwuchs-Teams der Schweiz um das begehrte «Silver Ticket» und den Einzug in den 2. Turniertag der NSM vom 12. März. Die verbleibenden acht Teams je Geschlecht und Kategorie spielen dann um die je vier Plätze des Volley Final Four (Halbfinal- und Final-Turnier) in Neuenburg.

Zweite Runde: U23 spielen in Seon umd das «Golden Ticket».