BTV Aarau Volleyball: Den Meistertitel vor Augen

Nach einem mitreissenden Halbfinale gegen den VBC Kanti Baden steht das Damen des BTV Aarau im Playoff-Finale der Nationalliga B. Dort treffen sie in einer Best-of-Three-Serie auf Volley Köniz und kämpfen um den NLB-Meistertitel.

Spiel 1 findet am Sonntag, den 23. März 2025 um 17.00 Uhr in der Berufsschule BSA Aarau statt.

Spiel 2 ist für Sonntag, den 30. März 2025 um 17.00 Uhr in der Sporthalle Weissenstein in Bern angesetzt.

Bei Bedarf wird Spiel 3 am Mittwoch, den 2. April 2025 ebenfalls in der Sporthalle Weissenstein in Bern ausgetragen.