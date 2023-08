Budget 2024 mit unverändertem Steuerfuss von 96 Prozent

Das Aarauer Stimmvolk hat die Schuldenbremse an der Abstimmung vom 18. Juni 2023 angenommen. Das führt dazu, dass der Finanzhaushalt so zu führen ist, dass innert zehn Rechnungsjahren das Eigenkapital nicht sinkt und die Schuldenquote nicht ansteigt. Mit der Einführung der Schuldenbremse besteht neu ein Instrument, das bei Nichteinhaltung der finanziellen Vorgaben Massnahmen verlangt.



Die geplanten Nettoinvestitionen liegen in den Jahren 2023 – 2028 um rund 31 Mio. Franken höher als im letztjährigen Politikplan. Die mutmasslichen Nettoinvestitionen (70 % der geplan-ten Investitionen) betragen bis im Jahr 2028 insgesamt 186 Mio. Franken bzw. durchschnittlich 31 Mio. Franken pro Jahr. Spitzenjahr ist das Jahr 2028 mit geplanten Nettoinvestitionen von 74,8 Mio. Franken. Das grösste Einzelprojekt betrifft das Oberstufenzentrum in der Telli. Von den erwarteten Kosten von 134,6 Mio. Franken fallen 74,6 Mio. Franken in die Planperiode. Die restlichen 60 Mio. Franken fallen ausserhalb der Planperiode ab 2029 an.

Die Selbstfinanzierung dürfte sich in der Planperiode in der Grössenordnung zwischen 15 und 16 Mio. Franken bewegen.