Cristoforo Spagnuolo ist der neue Dirigent des Orchestervereins Aarau

Nach dem Abschied des musikalischen Leiters im November 2023 war der Orchesterverein Aarau (OVA) in der glücklichen Lage, nahtlos mit dem Aarauer Musiker Cristoforo Spagnuolo als neuem Dirigenten weiterproben zu dürfen. Er hat sich auf eine Anfrage des Orchesters hin spontan bereit erklärt, den OVA bis zum Sommer 2024 ad interim musikalisch zu leiten.

In dieser Zeit hat ihn das Orchester als kompetenten und humorvollen Musiker kennen und schätzen gelernt. Mit grosser Begeisterung wurde Cristoforo Spagnuolo an einer ausserordentlichen GV des Vereins kürzlich zum neuen musikalischen Leiter gewählt. Das Publikum darf sich in der kommenden Konzertsaison auf anspruchsvolle, aber auch spannende und überraschende Programminhalte freuen!