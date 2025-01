Das ganze Team lag flach

In der Aarauer KEBA wurde am letzten Samstag demnach kein Puck eingeworfen und die Zuschauer, die nicht vorher von der Absage erfuhren, kamen unverhofft zu einem freien Abend. Das Spiel zwischen den Argovia Stars und den Pikes EHC Oberthurgau wird nun am Donnerstag, 4. Februar (20 Uhr) nachgeholt. Die Pikes hätten gerne schon am Dienstag gespielt, die Argovia Stars lieber nicht. «Es sind zwar alle auf dem Weg der Besserung, aber noch nicht wirklich fit genug, sagt Gasparrini ergänzend.