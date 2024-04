Das Müheler Gewerbe heisst sie willkommen

Marco Brivio ist der OK-Präsident der Müheler Gewerbeausstellung vom 25. Mai.

Bild: Kaspar Flückiger

Die Gewerbeausstellung Muhen 2024 ist als grosser Tag der offenen Türen des Müheler Gewerbes organisiert. Die Ausstellung am 25. Mai findet nicht an einem zentralen Ort, sondern direkt bei den teilnehmenden Betrieben statt. OK-Präsident Marco Brivio freut sich auf den speziellen Tag.

Marco Brivio, erstmals seit über 13 Jahren findet in Muhen wieder eine Gewerbeausstellung statt. Weshalb hat es so lange gedauert?

Marco Brivio: Ja es ist eine lange Zeit seit der letzten Gwärbi vergangen. Wir hatten eine grosse Gewerbeausstellung geplant – leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr freuen wir uns nun auf das bevorstehende Fest.

Dafür haben Sie sich für die «Gwärbi24» in Muhen nun etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Die Teilnehmer präsentieren sich an ihren Firmen-Standorten und nicht an einem gemeinsamen Ort. Wie kam es zu dieser Idee?

Wir im Organisationskomitee wollten nicht eine Gewerbeausstellung im herkömmlichen Sinne in einer Turnhalle oder in einem Mehrzweckgebäude mit diversen Ausstellern machen. Wir wollten etwas Spezielles, Neues und nicht alltägliches organisieren. Ganz nach unserem Gwärbi-Motto «Mer bewege Sie».

Was verspricht sich das Gewerbe von Muhen von dieser Art der Ausstellung?

Diese Art der Ausstellung bringt für alle einen grossen Vorteil. Die Gwärbler können sich in ihrem gewohnten Umfeld präsentieren. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich direkt vor Ort des Geschehens einen Eindruck zu verschaffen und die Betrieb «im Einsatz» zu sehen.

Die Ausstellung dauert nur einen Tag und ist am 25. Mai, von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet, auch das ist aussergewöhnlich. Reicht diese Zeit aus, um alle Betriebe zu besuchen?

Das OK ist sich bewusst, dass es zeitlich vermutlich nicht ausreichen wird, alle Ausstteller zu besuchen. Jeder der mitmachenden Gwärbler freut sich jedoch über jeden Besucher.

In Kürze wird die Erlebniskarte auf der Webseite www.gwärbi24.ch aufgeschaltet. Können Sie uns jetzt schon etwas verraten, auf welche Erlebnisse sich die Besucher speziell freuen können?

Die Besucher können sich über ein Feuerwerk an Erlebnissen an diesem Tag freuen. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Die Müheler Gwärbler haben sich aber einiges einfallen lassen, damit die Besucher eine bleibende Erinnerung an diesen Tag haben. Verraten darf ich, dass es von einer Hüpfburg über Acker-Surfen bis hin zu Harrassenklettern geben wird.

Die «Hoperia» an der Hauptstrasse 43 in Muhen ist das eigentliche Gwärbi-Zentrum. Was gibt es hier alles zu erleben?

Die Hoperia ist der Ausgangspunkt der Gwärbi. Hier befindet sich der Infopoint. Dort werden den Besuchern auch die Erlebniskarten übergeben. Ebenso stehen dort Shuttle-Busse (auch für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen) zu Verfügung.

Nun liegen die einzelnen Firmen ja nicht alle beieinander und sind über die ganze Gemeinde verteilt. Was bieten Sie den Besuchern an, die nicht zu Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs sind?

Wir freuen uns über jeden Besuch. Sei es zu Fuss oder per Velo. Die Besucher kommen aber auch in den Genuss von Fahrdiensten. Neben diversen Shuttle-Bussen – die Haltestellen sind auf der Erlebniskarte markiert – können die Besucher die vier Tram-Haltestellen von Aargau Verkehr gratis benutzen. Wir haben für jeden mobilen und nicht mobilen Besucher eine Transportmöglichkeit.

Der Gewerbeverein hat 73 Mitglieder, 34 davon machen an der «Gwärbi24» mit. Ist der OK-Präsident mit dieser Beteiligung zufrieden?

Ich bin mit der Beteiligung mehr als zufrieden. Es präsentieren sich alle Müheler Gwäbler in ihren möglichen Lokalitäten. Einige Aussteller haben sich sogar zusammengeschlossen, um den Besucher ein noch grösseres Erlebnis bieten zu können.

Gibt es auch ein spezielles Programm für junge Besucher?

Die jungen Besucher sind sehr wichtig. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass die jungen Besucher und somit die Fachkräfte von morgen zu sehen bekommen, welche Berufe bei uns im Dorf angeboten werden.

Können Sie sich vorstellen, dass künftige Müheler Gewerbeausstellungen weiterhin so stattfinden oder soll das einmalig bleiben?

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir mit diesem neuen Konzept voll ins Schwarze treffen. Wie die zukünftigen Gewerbeausstellungen aussehen, wird sich zeigen.

Auf was freuen Sie sich am meisten an der «Gwärbi24»?

Am meisten freue ich mich, dass nach so langer Zeit wieder eine Gwärbi stattfindet. Das ganze Dorf und die Region um Muhen werden auf den Beinen sein. Es wird ein grosses Dorffest.

Interview: Raphael Nadler