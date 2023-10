Das Suchen hat ein Ende: Ein Torhüter übernimmt das Präsidium des HSC Suhr Aarau

Dieter Camenzind wird neuer Präsident des HSC Suhr Aarau. Das Amt war zwei Jahre lang unbesetzt.

Bild: HSC

Die Suche hat ein Ende: Der HSC Suhr Aarau hat wieder einen Präsidenten. Es ist der ehemalige Handballtorhüter Dieter Camenzind (50). Zudem wird auch Daniel Bachmann den Vorstand ergänzen. Das prioritäre Ziel des neuen Präsidenten besteht darin, die Finanzen wieder auf Vordermann zu bringen und die Organisation auf mehr Schultern zu verteilen.

Zwei Jahre war der HSC Suhr Aarau nach der Demission von René Zehnder per Ende Saison 2020/2021 ohne Präsident. Für einen der grössten Sportvereine der Stadt Aarau, der Gemeinde Suhr und des ganzen Kantons mit seiner nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich grossen Bedeutung, eine herausfordernde Zeit.

Nun ist die Suche aber beendet. Der HSC Suhr Aarau hat einen neuen Präsidenten gefunden, der das Anforderungsprofil bestens erfüllt. Es ist Dieter Camenzind (50). Er hat früher selbst Handball gespielt – beim damaligen BTV Aarau hat er begonnen und war unter anderem auch in der Nationalliga B aktiv. Er spielte aber auch für den damaligen TV Suhr bei den Junioren und stand bei Wohlen in der 1. Liga im Tor. Beruflich ist er als Leiter Finanzen/Services und Mitglied der Gruppenleitung bei der Fischer Reinach AG tätig. Dieter Camenzind ist verheiratet, Vater von zwei Töchtern und wohnt in Suhr. In seiner Freizeit ist er gerne auf dem Velo und verfolgt die Handballszene.

Den HSC Suhr Aarau kennt er ebenfalls bestens aus seiner früheren Funktion. Zum Zeitpunkt der Fusion zwischen dem BTV Aarau und dem TV Suhr zum HSC Suhr Aarau war er Präsident des BTV Aarau und wurde anschliessend zum Vizepräsidenten des neu gegründeten Vereins gewählt.

Dieter Camenzind freut sich sehr auf die neue Aufgabe als Präsident des Vereins und sagt: «Der HSC Suhr Aarau ist für mich ein Leuchtturm in der Stadt und der gesamten Region. Der Verein ist äusserst attraktiv, nicht zuletzt aufgrund der hohen Zuschauerzahlen seiner zahlreichen Sponsoren und Gönnerinnen und Gönnern sowie seiner tollen Community insgesamt.»

Der 50-Jährige ist sehr angetan von der grossen Nachwuchsabteilung, die den Leistungs- sowie den Breitensport abbildet und diesbezüglich auch schweizweit zu den Besten zählt. «Jeder und jede kann bei uns dabei sein.»

Der HSC Suhr Aarau habe ein enormes Potenzial, sagt Camenzind weiter. «Er kann zum bedeutendsten Sportverein der Region oder sogar des Kantons werden.» Was in den vergangenen zehn Jahren weiterentwickelt worden ist, sei fantastisch, sagt der neue Präsident. Daran will er nun anknüpfen und den Verein weiter voranbringen. «Doch zuerst gilt es die Finanzen gemeinsam wieder ins Lot zu bringen, dies hat jetzt klar erste Priorität».

Der Vorstand des HSC Suhr Aarau hat Camenzind an seiner letzten Sitzung im Oktober offiziell ins Gremium gewählt, sodass er per sofort mitwirken kann. Offiziell ist Dieter Camenzind nun Präsident ad Interim. Im Frühjahr 2024 ist eine ausserordentliche Generalversammlung geplant, von welcher er noch formal ins Amt gewählt werden muss. Zudem stellen sich dann Daniel Bachmann (selbstständiger Unternehmer aus Muhen) und weitere Personen zur Wahl in den Vorstand.

Der HSC Suhr Aarau freut sich enorm über die Zusage von Dieter Camenzind und Daniel Bachmann heisst beide ganz herzlich willkommen. Der Verein wünscht bestes Gelingen und blickt vorfreudig in die gemeinsame Zukunft. HSC