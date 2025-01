Dem Trainer auf den Zahn gefühlt

Bei diesem ungezwungenen Talk zwischen dem Präsidenten der «2010er», Michael Vock und dem FC Aarau Cheftrainer Brunello Iacopetta erfuhren die Vereinsmitglieder nicht nur, dass der Thurgauer schon in jungen Jahren mit den E-Junioren des FC Frauenfeld eine Fussballmannschaft trainierte, sondern auch, dass er ein absoluter Familienmensch ist, 3 Kinder hat und offensichtlich in der Freizeit unter anderem Monopoly spielt.

Deutlich zu spüren war ebenfalls, dass ihm viel am FC Aarau sowie am ganzen Umfeld (Staff und Spieler) liegt und er offensichtlich in Aarau angekommen ist. Mit leichtem Augenzwinkern zu seiner Thurgauer-Herkunft («Heimat des Apfels»), überreichte ihm der Vorstand eine Aargauer Rüeblitorte von der lokalen Bäckerei Jaisli. Den Abend liessen die Anwesenden nach dem Interview gemütlich bei Bier und Speck-Zopf (offeriert von der Bäckerei Jaisli) ausklingen. Dieser Event war ausschliesslich den Mitgliedern des Vereins 2010er – gemeinsam für den FC Aarau» vorbehalten. Der nächste Anlass, das traditionelle «2010er – Meet & Grill», welches dieses Jahr am 17. Juli im Brügglifeld stattfindet, ist dann auch wieder für Nicht-Mitglieder zugänglich. Mehr Infos: 2010er.ch. NINA SUMA