Der Grosse Preis des Kantons Aargau geht an «Fou De Reve»

In den neun Wettkämpfen, die am zweiten Renntag der Saison ausgetragen wurden, kamen 71 Pferde an den Start. Ausserdem fanden zwei Ponnyrennen für die Youngsters statt. Das erste Flachrennen des Tages mit einem Feld von 12 Pferden, die sehr unterschiedliche Gewichte trugen, gestaltete sich äusserst spannend. Nach 2600m gewann «Carya» mit Clément Lheureux im Sattel gegen «Königin Lucia». Im höchstdotierten Trabrennen des Tages, dem «Preis der Wehrli Weinbau AG Küttigen und Gönner», trat «Enattof» nach zwei tollen Siegen als grosser Favorit an und überraschte nicht. Er konnte sich mit sechs Längen vom Feld absetzten und gewann überlegen.