Der Radball-Weltcup-Tross macht nächstes Jahr Halt in Schöftland

Der Radball-Weltcup ist eine seit 2002 von der UCI (internationaler Radsport-Verband) ausgetragene Serie von Radball-Turnieren. Der Weltcup-Sieg ist nach den Weltmeisterschaften der zweitwichtigste Titel im Radball. Zwischen April und Anfang Dezember finden in der Regel acht Turniere statt. Die Ergebnisse der teilnehmenden Teams werden nach einem Punktesystem bewertet, auf dessen Grundlage am Ende einer Saison die Finalteilnehmer ermittelt werden. Ende Jahr treten zehn Teams im Final gegeneinander an und bestimmen den Weltcup-Sieger. Am 7. Dezember 2024 findet in Ailingen (Deutschland) das diesjährige Finalturnier statt.