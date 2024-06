Der Suhrer Manuel Zehnder ist Torschützenkönig in Handball Bundesliga

Der Suhrer Manuel Zehnder (24) wirft im Dress des ThSV Eisenach in 34 Spielen 277 Tore und kürt sich somit zum ersten Schweizer Torschützenkönig in der Deutschen Handball Bundesliga. Am letzten Bundesliga-Spieltag in Deutschland wurde auch ein Stück Schweizer Handball-Geschichte geschrieben. Denn mit Manuel Zehnder stellt die Schweiz Ende Saison erstmals den Torschützenkönig in der «stärksten Liga der Welt».