Der Swiss Bike Cup in Gränichen startet mit Paukenschlag und Star-Parade

Mathias Flückiger (Mitte) startet am 19. März seine Rückkehr in den Mountainbike-Zirkus in Gränichen. Bild: ZVG

Der Swiss Bike Cup startet am 18./19. März 2023 in Gränichen mit Top-Besetzungen fulminant in die Jubiläums-Saison. Mathias Flückiger (Thömus Maxon) fährt nach seiner Dopingsperre sein erstes Rennen auf Schweizer Boden. Die Frauen heizen mit dem Top-Duell zwischen Jolanda Neff und Alessandra Keller ein.

Für den ersten Paukenschlag der Saison sorgt Mathias Flückiger mit seinem Start am CIC ON Swiss Bike Cup in Gränichen. Im Dezember hatte Swiss Olympic Flückigers provisorische – und umstrittene – Sperre vom 18. August 2022 aufgehoben. Der Olympia-Silbermedaillengewinner von Tokio 2020 hat bereits signalisiert, dass er nichts von seiner Klasse eingebüsst hat. Ende Februar wurde er an einem UCI-Rennen in Banyoles (Spanien) guter Sechster.

Natürlich gehört der 34-jähriger Berner in Gränichen zum engsten Favoritenkreis. Das stark besetzte Teilnehmerfeld mit den beiden französischen Stars Titouan Carod, Gesamt-Weltcup-Zweiter 2022, und Jordan Sarrou, Weltmeister 2020, beide vom Team BMC, wird Flückiger mit Sicherheit fordern.

Gesamtweltcupsiegerin gegen Olympiasiegerin

Eine ähnlich prickelnde Konstellation bietet das Frauenfeld: Die Gesamtweltcupsiegerin – Alessandra Keller (Thömus Maxon) – trifft auf die Olympiasiegerin von Tokio 2020 – Jolanda Neff (Trek Factory Racing). Die Ostschweizerin Neff wird erst in Gränichen in die Saison einsteigen, da die diesjährige Weltcup-Saison länger als in den Vorjahren dauert. «Ich finde ich es sehr cool, dass wir in der Schweiz hochstehende Rennen wie die in Gränichen haben. Für mich ist es die perfekte Vorbereitung auf die ersten Weltcups, wo ich das Setup testen, die Formkurve weiter schleifen und mit dem Team alle Abläufe einspielen kann. Ich möchte nicht in eine Weltcupsaison starten, ohne vorher andere Rennen gefahren zu sein. Klar ist, dass ich auch ein gutes Resultat in Gränichen erreichen möchte», so Jolanda Neff über die Ausgangslage.

Alessandra Keller hingegen hat schon einige Rennkilometer in dieser Saison gesammelt, sie konnte bereits ein Testrennen in Südafrika gewinnen. Einem heissen Duell steht also in Gränichen nichts im Wege.

Gränichen zum 31. Mal

Die Bike-Rennen in Gränichen finden bereits zum 31. Mal statt, bis zu 800 Teilnehmende werden erwartet. Am Samstag werden die Rennender Nachwuchskategorien, am Sonntag die der UCI-Kategorien ausgetragen, ebenso sind Rennen der internationalen UCI Junior Series im Programm.

Besten Kletterer der Serie werden gekrönt

In der Saison 2023 werden an allen Läufen des SwissBike Cup die stärksten Kletterinnen und Kletterer der Serie ermittelt. Auf einem kletterspezifischen Streckenabschnitt wird eine zusätzliche Zwischenzeit installiert. Den Teilnehmenden mit den schnellsten Zwischenzeiten winken Geldprämien an allen Etappen. Ins Climber-Gesamtklassement kommen diejenigen, die an allen sieben Rennen dabei waren.

Neues Konzept für Kids-Parcours

In der kommenden Swiss Bike Cup Saison erwartet die #championsoftomorrow ein überarbeitetes Kids Parcours Konzept. Nachdem der Swiss Bike Cup bereits 2021 ein zusätzliches Kids Race im Tagesprogramm einführte, soll der überarbeitete Kids Parcours das Fundament für die nächste Generation legen. Neu sammelt der Nachwuchs Punkte im Kids Parcours. Der Tagessieg wird weiterhin in einer Mischrechnung zwischen dem Kids Parcours und Rennen ermittelt.

Bei praktisch allen Hindernissen haben die Kids eine Basis-Aufgabe (blau) oder eine erweiterte (schwarze) Aufgabe zu bewältigen. Das Kind entscheidet selbst, welche Aufgabe es probieren möchte. Für blaue Hindernisse werden maximal 2 Punkte gutgeschrieben, für schwarze 4 Punkte.

Was bereits im Saisonfinale 2022 in Gstaad getestet wurde, wird nun fester Bestandteil im Cup. In Zukunft werden bestimmte Hindernisse erst während der offiziellen Parcours Besichtigung bekannt gegeben.

Swiss Bike Cup feiert seinen 30. Geburtstag