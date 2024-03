Die HolzBauWelt zu Besuch – 95.000 Holzklötzchen verbaut

Mit 88 Anmeldungen von Kindern aus der gesamten Region wurde die HolzBauWelt am 23. und 24. März bereits zum zweiten Mal in der Mehrzweckhalle in Holziken durchgeführt. In Zusammenarbeit mit den Reformierten Kirchen Schöftland, Kölliken & Muhen, der Chrischona Schöftland-Rued, Chrischona Kölliken, VAC Kölliken und dem Bibellesebund Schweiz konnte ein gelungener Anlass für Kinder aus der 1. – 6. Klasse durchgeführt werden.