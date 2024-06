Die Kita Lumina feiert ihr 20 Jahre-Jubiläum

20 Jahre Kita Lumina Muhen (von links): Gemeinderat Hanspeter Brunner, Sascha Lang, Vorsitzender der Geschäftsleitung Stiftung Wendepunkt; Fabienne Härri, Leiterin Kita Lumina und Markus Stutz, Leiter Soziales Stiftung Wendepunkt.

Bild: ZVG

Die Kindertagesstätte «Kita Lumina» der Stiftung Wendepunkt wurde am 9. Februar 2004 gegründet und feiert dieses Jahr ihren zwanzigsten Geburtstag. Dieses runde Jubiläum wurde am Samstag, 1. Juni 2024 anlässlich eines Sommer-Jubiläumsfestes mit genussvollem Rahmenprogramm und Kinder-Aktivitäten gefeiert. Fabienne Härri und ihr Betreuungsteam haben sich über die zahlreichen Gäste gefreut.

Der Bedarf nach familienergänzenden Angeboten, die auf die Bedürfnisse von berufstätigen Frauen und Männern zugeschnitten sind, führte zur Eröffnung der Kindertagesstätte, dazumal unter dem Namen «Kinder-Ländli», in Muhen durch die Stiftung Wendepunkt, die damit Neuland betrat. Nach einer Projektphase konnte die Kita am 9. Februar 2004 den Betrieb aufnehmen. Im Dezember 2004 erfolgte auch die Aufnahme in den Branchenverband und die damit verbundene Erteilung der Lehrbetriebsanerkennung. Diese ermöglichte auf Sommer 2005 Ausbildungsplätze anzubieten.

Gestartet vor zwanzig Jahren mit einem Kind bietet die Kita Lumina heute 46 Betreuungsplätze in vier Gruppenunterteilungen für Kinder im Alter von drei Monate bis zwölf Jahren aus Muhen und umliegenden Gemeinden an. Ganz unter der Vision «Kinder- und Elternaugen zum Leuchten zu bringen» fand anlässlich des runden Geburtstags am Samstag, 1. Juni 2024 im Betriebsgebäude der Stiftung Wendepunkt zwischen 10 und 14 Uhr ein Jubiläums-Sommerfest mit genussvollem Rahmenprogramm und Kinder-Aktivitäten statt. Gefeiert wurde mit Kindern und Eltern, Mitarbeitenden, Familien, Freunden, Bekannten und Gästen aus erster Stunde sowie einem Wort vom Gemeinderat Hanspeter Brunner gerichtet an die zahlreichen Besucherinnen und Besucher.

Sascha Lang, Vorsitzender der Geschäftsleitung Stiftung Wendepunkt, freut sich über die Verankerung der Kindertagesstätte innerhalb des gesamten Wendepunktes und in der Gemeinde Muhen: «Seit zwanzig Jahren dürfen wir uns für die zukünftige Generation engagieren, auch dank der wertvollen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Muhen. Dafür bedanken wir uns beim Gemeinderat und freuen uns, auch in den kommenden Jahren gemeinsam unterwegs zu sein. Wir wünschen Fabienne Härri und ihrem Team weiterhin viele strahlende Momente in der Kita Lumina.»