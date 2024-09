Die Saison ist eingeläutet: Der Langlaufverein Kalthof-Wiliberg traf sich zum Waldhaushöck

Der Abend begann mit einem Rückblick auf die vergangene Saison, in der der LLV insgesamt 18 Loipentage erfolgreich organisierte. Ein wichtiger Termin ist immer auch die Teilnahme an der Delegiertenversammlung von Loipen schweiz in St. Gallen, wo Präsident Raphael Nadler und Bernhard Aeschbach den Verein vertraten und interessante Einblicke in die Zukunft des Langlaufsports erhielten. Insbesondere die Wahl von Andreas Schaad, einem ehemaligen Nordisch Kombinierer und zweifachen Olympia-Medaillengewinner, zum neuen Präsidenten von Loipen schweiz, verspricht neue Impulse für die kommenden Jahre.